ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тошко Йорданов към Кирил Петков: Вместо да седи засрамено в ъгъла, пише в интернет
Автор: Георги Кирилов 14:52Коментари (0)446
©
Тошко Йорданов пожела да отговори на пост на Кирил Петков във Фейсбук. Тъй като Тошко Йорданов няма Фейсбук профил, му давам възможност да отговори в моя профил. Това написа Слави Трифонов

Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.

Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, "куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже "алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.

Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...

Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.

По-рано Кирил Петков заяви, че "едни от най-гнусните изказвания в последните дни са идвали от ИТН и "Възраждане“ в парламента". Зад това той поясни, че се крие "болка от огромната загуба на власт". Петков коментира и една по една партиите освен ИТН, "Възраждане", но и ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало". Коментира както и темата с боклука, и скандала около Васил Терзиев, както и поисканата му оставка като кмет на София. 


Още по темата: общо новини по темата: 194
14.02.2026 »
14.02.2026 »
14.02.2026 »
14.02.2026 »
14.02.2026 »
14.02.2026 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Срещу Калушев е имало две разследвания, но са прекратени
13:17 / 14.02.2026
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установ...
13:15 / 14.02.2026
Четирима са пострадалите при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
12:20 / 14.02.2026
Пожар унищожи култово заведение в Несебър
12:10 / 14.02.2026
До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
12:00 / 14.02.2026
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна р...
11:12 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
България и Войната в Украйна
Борба за влияние в Близкия Изток
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: