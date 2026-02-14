ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тошко Йорданов към Кирил Петков: Вместо да седи засрамено в ъгъла, пише в интернет
Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.
Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, "куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже "алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.
Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...
Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.
По-рано Кирил Петков заяви, че "едни от най-гнусните изказвания в последните дни са идвали от ИТН и "Възраждане“ в парламента". Зад това той поясни, че се крие "болка от огромната загуба на власт". Петков коментира и една по една партиите освен ИТН, "Възраждане", но и ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало". Коментира както и темата с боклука, и скандала около Васил Терзиев, както и поисканата му оставка като кмет на София.
