Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество

© Булфото "Омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество. То се раздели на малки групи, всички се мразят. Либерали и консерватори, леви и десни, селяни и граждани", заяви вицепремиерът Томислав Дончев в Панагюрище.



По думите му обществените отношения са изчезнали изцяло заради това, че се мразим. "Вече сме намразили и себе си. Ако ние си обясняваме колко сме грозни и некадърни, ще се превърнем в такива", допълни той.



И отсече Дончев: "Ролята на жертва е комфортна, защото нищо не зависи от теб. Но политиките за развитие предполагат нещо съвсем друго".