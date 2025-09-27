ЗАРЕЖДАНЕ...
|Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество
По думите му обществените отношения са изчезнали изцяло заради това, че се мразим. "Вече сме намразили и себе си. Ако ние си обясняваме колко сме грозни и некадърни, ще се превърнем в такива", допълни той.
И отсече Дончев: "Ролята на жертва е комфортна, защото нищо не зависи от теб. Но политиките за развитие предполагат нещо съвсем друго".
