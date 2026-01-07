ИЗПРАТИ НОВИНА
Тол управлението напомня откъде можем да си купим Е-винетки
14:36
©
Националното тол управление информира всички потребители, че в интернет платформи предлагат електронни винетки на завишени цени, добавяйки скрити или необосновани такси. Призоваваме шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им е-винетка от интернет страницата на Националното тол управление – www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.

През 2026 г. цените на е-винетките остават непроменени и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

•          Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

•          Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

•          Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

•          Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

•          Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

•          Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Освен от сайта на Национално тол управление www.bgtoll.bg или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в "А1“, "Виваком“, "Български пощи“, "Easy Pay“, "Fast Pay“, "Колхида 3б“, и в бензиностанциите "Лукойл“, "Петрол“, "ОМВ“, "ЕКО“, "Круиз“, "Бенита“, "Газпром“, "Шел“, "ВиЕм Петролиум, сервизни центрове "Тахо Венци“, застрахователни брокери "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, "Омникар и Партньори“, "Дженерал Брокер“, или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква "О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

Всеки шофьор може да провери валидността на е-винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е "активен“, "с изтекъл срок“ или "неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.


