|Тол камерите започват да следят за претоварване на тежкотоварните автомобили
През следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки.
Българските транспортни фирми ще получават уведомления за санкцията, която трябва да платят в 14-дневен срок, а чуждестранните водачи ще бъдат спирани край граничните пунктове.
