Точно след 24 часа и 32 минути Радев ще напусне президентството завинаги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:28
©
На 23 януари, петък, в 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.


Три години да плашиш хората с война и да повтаряш, че всеки момент може да станем фронт. След това в най-горещия момент да подадеш оставка като главнокомандващ и да повериш тази отговорност в ръцете на...жена? Как всъщност се нарича това?
Смешника АБДИКИРА ! рашките пак му натиснаха копчето !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

