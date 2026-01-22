Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ни излиза

© От 1 март се предвижда значително увеличение на толтаксите за тежкотоварни автомобили и автобуси. Новата тарифа, публикувана за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предвижда поскъпване между 30 и 130% за изминат километър по платената пътна мрежа.



Мярката среща сериозно недоволство сред превозвачите. Международните шофьори Бюлент Райм и Васил Гаджев, които имат дългогодишен опит зад волана, са категорични, че увеличението не е оправдано.



"Нямаме пътища, ако направим сравнение между цена и качество. Ще си платим, но да ни свържат със Северна България, да завършат "Хемус“, да ни улеснят. Иначе ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ни излиза“, коментира пред БНТ Бюлент Райм.



Според Васил Гаджев ефектът ще се усети неминуемо: "Ще се отрази, но да му мислят началниците. Ще има увеличение – то всичко се вдига.“



Причината за повишаването на толтаксите е въвеждането на задължителна европейска компонента за въглеродните емисии, съгласно директива на ЕС от 2022 г. Досега таксите покриваха основно разходите за поддръжка на пътната инфраструктура, а сега ще отчитат и замърсяването от тежкотоварния трафик.



От Камарата на автомобилните превозвачи в България подкрепят частично предложените промени.



"Подкрепяме две неща – за най-високата екологична категория Евро 6 да няма увеличение, както е заложено, и събраният чрез толсистемата екологичен компонент да бъде реинвестиран обратно в сектора – за закупуване на по-чисти превозни средства и други стимули“, заяви изпълнителният директор на Камарата Димитър Димитров.



От Агенция "Пътна инфраструктура“ уточняват, че за товарни автомобили с три и повече оси над 12 тона и екологичен стандарт Евро 0, I и II новите ставки ще бъдат по-високи с между 26 и 32% спрямо сегашните, в зависимост от категорията на пътя. За превозни средства със същите параметри, но с нулеви емисии, се предвижда намаление между 33 и 39%.



"Масовият автомобил Евро 6, използван в международния транспорт, в момента плаща 21 евроцента на километър и тази цена се запазва. Дори новите Евро 6 E и D ще плащат с един цент по-малко – 20 евроцента. При Евро 5 таксата се увеличава от 22 на 26 евроцента на километър, а при по-ниските категории ръстът е по-сериозен“, допълни Димитров.



Най-осезаемо е увеличението при автобусите над 12 тона, движещи се по автомагистрали, където поскъпването достига между 83 и 167%.



"Основната тежест пада върху автобусите, които извършват превози по републиканската пътна мрежа – това са най-дългите направления. Увеличението на билетите зависи от много показатели, включително толтаксите, но обществените поръчки ограничават възможностите за корекция на цените“, заяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова.



Новите тарифи ще влязат в сила след приемане на постановлението от Министерския съвет. До тогава проектът остава отворен за обществено обсъждане.