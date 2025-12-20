ИЗПРАТИ НОВИНА
Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неформален лидер
Автор: ИА Фокус 16:04Коментари (0)733
©
Политическото движение "Трети март" приема президента Румен Радев за свой неформален лидер. Това заяви председателят му Тихомир Атанасов. Инициативен комитет, който се събра в Несебър, обяви, че въпросното движение ще бъде регистрирано като партия с намерение тя да участва в очертаващите се напролет предсрочни парламентарни избори и да бъде "важен фактор в следващото управление на държавата", предаде БНР.  5000 са членовете на партия "Трети март".

Тя ще бъде учредена в законноопределения срок, а по какво ще се отличава от останалите партии в момента, обяснява Тихомир Атанасов, който по всяка вероятност ще бъде номиниран и за лидер на партията.

"Изцяло подкрепяме политиката на президента на Република България генерал Румен Радев. Имаме генерал Румен Радев като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от кризата - политическа и икономическа, в която в момента се намира". 

На въпрос как ще коментират факта, че президентът Радев се разграничи категорично от политическия проект "Трети март", Тихомир Атанасов заяви:

"Няма да го коментирам, ние си го подкрепяме. Ние сме граждани, които подкрепяме неговата политика. Казах, че го приемаме за неформален лидер. Не твърдя, че е". 

Учредителна декларация е приета на днешното събрание на движението "Трети март". В нея се посочва, че бъдещата партия ще отстоява християнските ценности и ще работи за национално единство. А каква е краткосрочната цел:

Политическа партия "Трети март" ще участва на парламентарните избори и ще бъде важен фактор в следващото управление на държавата.


