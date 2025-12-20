ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неформален лидер
Тя ще бъде учредена в законноопределения срок, а по какво ще се отличава от останалите партии в момента, обяснява Тихомир Атанасов, който по всяка вероятност ще бъде номиниран и за лидер на партията.
"Изцяло подкрепяме политиката на президента на Република България генерал Румен Радев. Имаме генерал Румен Радев като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от кризата - политическа и икономическа, в която в момента се намира".
На въпрос как ще коментират факта, че президентът Радев се разграничи категорично от политическия проект "Трети март", Тихомир Атанасов заяви:
"Няма да го коментирам, ние си го подкрепяме. Ние сме граждани, които подкрепяме неговата политика. Казах, че го приемаме за неформален лидер. Не твърдя, че е".
Учредителна декларация е приета на днешното събрание на движението "Трети март". В нея се посочва, че бъдещата партия ще отстоява християнските ценности и ще работи за национално единство. А каква е краткосрочната цел:
Политическа партия "Трети март" ще участва на парламентарните избори и ще бъде важен фактор в следващото управление на държавата.
