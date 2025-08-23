ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък трафик на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
Границата с Румъния:
На 22.08.2025 г. от 10:00 ч. фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.
Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.
Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Северна Македония:
Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки.
Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Турция:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили.
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на вход и изход за леки автомобили.
Границата с Гърция:
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .
