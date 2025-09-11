Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"

© Илюстрация Временно е ограничено преминаването по активната лента при км 219 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил.



Движението за кратко бе осъществявано в изпреварващата лента и бе регулира от "Пътна полиция". Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ