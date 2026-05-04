Тежка катастрофа между лек автомобил и тир отне човешки живот. Пътният инцидент е станал около 11:30 часа край Ябланица на автомагистрала ''Хемус'' в посока София.

Жертвата е един от пътниците в автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието. Движението в района е затруднено и се осъществява само в едната лента.

Към момента органите на реда работят по изясняване на точните причини, довели до трагичния инцидент, като все още няма официални данни за обстоятелствата около сблъсъка. Районът на произшествието е отцепен, а пътните полицаи регулират трафика, за да осигурят безопасността на преминаващите и работата на разследващите екипи.