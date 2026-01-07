© Meteo Bulgaria виж галерията Пороите над Източните Родопи през тази нощ повишиха сериозно нивата на реките. Ситуацията в Крумовград е притестнителна, съобщават от Meteo Bulgaria. Реката е скъсала мост, който свързва две махали в село Гривка.



От общината са в постоянна връзка с хората, към този момент няма бедстващи.



"Прелели реки там разрушиха инфраструктура", уточняват синоптиците.



Припомняме, че по-рано от НИМХ и от Meteo Balkans излязоха с лоши прогнози за днес и утре.



Заради значителни валежи в сряда НИМХ обяви жълт код за цяла Южна България. На повечето места там очакванията са да паднат до 30 литра на квадратен метър. Изключение е област Кърджали, където кодът е Оранжев. В граничните общини предстоят по-значителни количества – около 50 литра на квадратен метър.



Жълт код за силен вятър пък е обявен за Източна България, като поривите му ще достигат до 80 километра в час. В северозападните райони остава в сила предупреждението за опасност от поледици.



