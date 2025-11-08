Тежка катастрофа с челен удар, петима са пострадали, сред които и деца

© Илюстративна снимка Катастрофа затвори снощи за повече от три часа пътя Асеновград - Чепеларе, съобщи дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Движението в района вече е възстановено.



Сигнал за пътния инцидент в района между село Хвойна и "Синия хан" е подаден в 21:05 часа. Първоначално движението по второкласния път е било изцяло ограничено и в двете посоки. В късните часове полицията е започнала да пропуска автомобилния трафик в едната лента.



Катастрофата е между два леки автомобила. Единият от тях е навлязъл в насрещната лента и се удря челно в другия.



От полицията посочиха, че са пострадали петима души, сред които и две деца. Едното от децата е прието в болница. Няма опасност за живота на пострадалите, пише БТА.