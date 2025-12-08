ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тест за алергии преди боядисване във фризьорските салони
Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.
Всички видове услуги в обектите по се извършват само от лица със
съответната професионална квалификация, придобита съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и съответните наредби за придобиване на квалификация по професиите "Козметични услуги“, "Фризьорство“ и "Маникюр, педикюр и ноктопластика“. Татуировки се поставят от лица, преминали съответната форма на обучение.
Лице с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата
или ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването му не е заразно.
