Температурите падат под нулата

© Отново ще си говорим за минимални температури около нулата и риск от слани, съобщиха от Meteo Bulgaria.



Още тази нощ, с намаляването на облачността, главно по високите полета температурите ще се понижат до под 3°С, а в планинските райони (като например Равногор) ще са и отрицателни.



Все пак да уточним, че през предстоящата нощ няма да е тихо и вятърът ще остане активен, докато през следващата нощ (тази на четвъртък срещу петък) ще се създадат по-благоприятни условия за слани.