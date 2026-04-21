След обяд днес облачността ще е значителна. Ще има валежи, на много места в Южна България ще са интензивни и значителни, където ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, съобщиха от НИМХ.

Прогноза за България за 22.04.2026

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Ще започне да се повишава.

През нощта облачността ще остане значителна, но валежите в повечето места ще отслабнат, в северозападните райони временно ще спрат. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони от изток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в Пловдив – около 8°.

Утре облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в Пловдив – около 13°.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра надморска височина дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.