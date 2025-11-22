ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Температурите падат до нула градуса
След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8°-9° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони. В сряда и четвъртък, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи от дъжд.
Има повишена вероятност в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще остане слаб, в източните райони - умерен от юг. Температурите ще са с малък дневен ход, от 5°-6° в северозападните до 16°-18° в югоизточните райони.
В петък и събота вятърът ще се ориентира от североизток. Ще се задържи предимно облачно. След временно спиране, от юг отново ще започнат валежи. Дневните температури ще се понижат слабо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Двойни температурни разлики бяха регистрирани днес
15:02 / 22.11.2025
Един български град реши: Санкции от 300 до 500 лв. за учениците,...
14:13 / 22.11.2025
Шеф на охранителна фирма унижи свой служител в Родопите
13:14 / 22.11.2025
На вниманието на клиентите на една от банките
13:15 / 22.11.2025
На места утре дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира
12:53 / 22.11.2025
Петя Дикова: Не ги наричайте глухонеми, нито инвалиди
12:47 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS