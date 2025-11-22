Температурите падат до нула градуса

© През първите дни от новата седмица ще е без валежи. В понеделник ще бъде слънчево, във вторник - с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне и в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури близки до 0°.



След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8°-9° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони. В сряда и четвъртък, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи от дъжд.



Има повишена вероятност в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще остане слаб, в източните райони - умерен от юг. Температурите ще са с малък дневен ход, от 5°-6° в северозападните до 16°-18° в югоизточните райони.



В петък и събота вятърът ще се ориентира от североизток. Ще се задържи предимно облачно. След временно спиране, от юг отново ще започнат валежи. Дневните температури ще се понижат слабо.