Цените на горивата се повишават и може скоро "нещата да излязат извън контрол", безпокоят се от таксиметровия бранш.
В остойностяване на услугата им влизат и други фактори, припомни пред БНР- Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.
Затова и не може да се очаква някога намаляване на цената на превоза.
"Все още можем да проявим толерантност по отношение на ценоразписа, но има ръст и в другите разходни показатели - за франчайз например. Събрали сме документи за тези повишени плащания и възнамеряваме в близките дни да сезираме компетентните органи, защото считаме, че това е спекулативно увеличение. Изчакваме да мине общото ни събрание, за да съберем необходимата информация и да решим."
Цветков отбеляза, че има отлив от ползването на всички услуги, включително и от превоза с такси. Той обясни всичко това с икономическо състояние и стреса от инфлацията и от въвеждане на еврото, от геополитическата ситуация.
В сравнение с други години през март, сега няма онова традиционно раздвижване за бизнеса на таксиметровите шофьори, посочи още Красимир Цветков:
"Ако продължава това икономическо състояние, ако продължи тази несигурност предвиждам не само намаляване на таксиметровите автомобили, но и да се стигне до фалити в нашия сектор."
