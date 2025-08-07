ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тайните на древните Родопи: Археолози разкриват историята на пещера "Чая"
Наред с голямото количество интересни археологични находки открити през последните години на проучвания, тази малка пещера се оказа, че крие и множество тайни за отдавна изчезнали праисторически хора и животни, населявали околностите на Чепеларе. Намерени са част от мъжки скелет и женски череп, на които към момента се правят редица изследвания, включително и ДНК анализи.
"Тази година сме пред финалната права, може би. Надяваме се да имаме интересни открития, както през предходните сезони. По-голямата част от Пещерата, в нейните си 44 метра е проучена вече. Остава ни много малка част от нейното преддверие. През последните години имахме възможност да проучим и открием много интересни находки – метал, керамични съдове, костени предмети. Направихме малко допълнителни изследвания, които имахме възможност да пратим в лаборатория в Гласгоу, които ни помагат да конкретизираме точната дата на обитаване на Пещерата. Едната дата категорично потвърди, това, което ние смятаме като находки, а именно, че тя е обитавана през XXI век преди Христа. Но отделни кости от мъжки индивид дадоха резултат, че Пещерата е посещавана през IV век преди Христа или т.нар. Тракийски период. Така че може да имаме още повече изненади в бъдеще. Надявам се финалните проучвания да ни дадат също някакви новости“, разказа археологът София Христева.
"Сред пещерните отложения разкрихме фосилни останки от редица интересни видове животни, чрез които доказахме присъствието им в този регион на Родопите и на тази надморска височина. Сред тях са зъби и кости от Пещерен лъв, пещерни мечки, червен вълк, зубри, турове, алпийски козирог, бобри, степни порове и други представители на късноплейстоценската гръбначна фауна, населявала нашите земи преди хилядолетия. Всички тези интересни находки можете да видите в Музея на родопския карст в гр. Чепеларе. Те несъмнено обогатиха нашата експозиция правейки я още по интригуваща“, подчерта Господинов.
Три са туристическите маршрути, които стартират от паркинга срещу разклона за долна лифт станция "Мечи чал“ в гр. Чепеларе - при посока Пампорово, на главния път, вляво. Първият е за Пещерно обиталище "Чая“ и представлява живописен горски път подходящ и за малки деца, с продължителност на прехода от около час в посока (3,5 км.). За тези посетители, на които разходката им се е видяла кратка, могат да продължат до НАО Рожен, като достигането до там ще им отнеме още 2 часа и 30 мин. За по подготвените планинари от същата изходна точка стартира и туристическата пътека за връх Адаборун, където ще се насладят на панорамен изглед към град Чепеларе, от там маршрута е маркиран до с. Проглед. Преходът отнема около 2 часа и 30 мин. а общата дължината на трасето е 7,5 км.
Финансирането на туристическите маршрути също е осигурено от Община Чепеларе, каза Господинов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна амер...
22:09 / 07.08.2025
Предприемач: Няма реална обосновка за покачването на цените, но п...
21:45 / 07.08.2025
Онлайн рекламата в риск: Законът за двойните цени срещу правилата...
21:14 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
21:02 / 07.08.2025
ТИР хвърчи със 130 км/ч по АМ "Тракия"
20:45 / 07.08.2025
Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
20:03 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS