Тайните на древните Родопи: Археолози разкриват историята на пещера "Чая"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45Коментари (0)207
©
виж галерията
От 4 август, за пета поредна година, започнаха финалните проучвания в пещерно обиталище "Чая“ край Чепеларе. Тази година отново e осигурено финансиране от община Чепеларе за финалните проучвания и експониране на пещерно обиталище "Чая“, разказа директорът на Музея на родопския карст Марин Господинов.Той уточни, че екипът с ръководител София Христева от Регионалния археологически музей в Пловдив ще работи до края на месец август, в делнични дни от 9 до 15 часа. Посетителите в това време могат да посетят пещерата и да станат част от работата на екипа. През почивните дни Пещерно обиталище "Чая“ е заключено.

Наред с голямото количество интересни археологични находки открити през последните години на проучвания, тази малка пещера се оказа, че крие и множество тайни за отдавна изчезнали праисторически хора и животни, населявали околностите на Чепеларе. Намерени са част от мъжки скелет и женски череп, на които към момента се правят редица изследвания, включително и ДНК анализи.

"Тази година сме пред финалната права, може би.  Надяваме се да имаме интересни открития, както през предходните сезони. По-голямата част от Пещерата, в нейните си 44 метра е проучена вече. Остава ни много малка част от нейното преддверие. През последните години имахме възможност да проучим и открием много интересни находки – метал, керамични съдове, костени предмети. Направихме малко допълнителни изследвания, които имахме възможност да пратим в лаборатория в Гласгоу, които ни помагат да конкретизираме точната дата на обитаване на Пещерата. Едната дата категорично потвърди, това, което ние смятаме като находки, а именно, че тя е обитавана през XXI век преди Христа. Но отделни кости от мъжки индивид дадоха резултат, че Пещерата е посещавана през IV век преди Христа или т.нар. Тракийски период. Така че може да имаме още повече изненади в бъдеще. Надявам се финалните проучвания да ни дадат също някакви новости“, разказа археологът София Христева.

"Сред пещерните отложения разкрихме фосилни останки от редица интересни видове животни, чрез които доказахме присъствието им в този регион на Родопите и на тази надморска височина. Сред тях са зъби и кости от Пещерен лъв, пещерни мечки, червен вълк, зубри, турове, алпийски козирог, бобри, степни порове и други представители на късноплейстоценската гръбначна фауна, населявала нашите земи преди хилядолетия. Всички тези интересни находки можете да видите в Музея на родопския карст в гр. Чепеларе. Те несъмнено обогатиха нашата експозиция правейки я още по интригуваща“, подчерта Господинов. 

Три са туристическите маршрути, които стартират от паркинга срещу разклона за долна лифт станция "Мечи чал“  в гр. Чепеларе - при посока Пампорово, на главния път, вляво. Първият е за Пещерно обиталище "Чая“ и  представлява живописен горски път подходящ и за малки деца, с продължителност на прехода от около час в посока (3,5 км.). За тези посетители, на които разходката им се е видяла кратка, могат да продължат до НАО Рожен, като достигането до там ще им отнеме още 2 часа и 30 мин. За по подготвените планинари от същата изходна точка стартира и туристическата пътека за връх  Адаборун, където ще се насладят на панорамен изглед към град Чепеларе, от там маршрута е маркиран до с. Проглед. Преходът отнема около 2 часа и 30 мин. а общата дължината на трасето е 7,5 км.

Финансирането на туристическите маршрути също е осигурено от Община Чепеларе, каза Господинов.







