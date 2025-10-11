ИЗПРАТИ НОВИНА
Тахов го каза на Европа
Автор: Десислава Томева 16:54
©
Запазването на настоящия размер на бюджета за Общата селскостопанска политика е от изключителна важност за България. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на среща с еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен и земеделски производители, която се проведе в сградата на Представителството на ЕК в София.

Той допълни, че предложеният, намален с над 20%, финансов пакет за страната ни за периода след 2027 г. е неприемлив и би затруднил сериозно постигането на целите за конкурентоспособна и устойчива селскостопанска политика.

Министър Тахов припомни, че националният дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) в България е започнал преди месеци, като се водят активни дискусии с всички заинтересовани страни по предложенията на ЕК.

"Министерството на земеделието и храните е в тясна симбиоза с браншовите организации. Работим заедно в диалогичен и прозрачен процес, включително и при формирането на националната позиция по бъдещето на ОСП. Тя трябва да бъде съобразена с нуждите на нашите фермери, да осигурява целеви и достатъчни финансови ресурси и да се основава на успешния и надежден двустълбов модел“, посочи земеделският министър.

По думите му, прилагането на подхода "Единен национален план“, вместо опростяване, би довело до усложнена структура и процес на вземане на решения, както и до несигурност сред земеделските производители.

"Затова смятаме, че ОСП не трябва да бъде част от Единния фонд“, категоричен бе министър Тахов и подчерта, че запазването на нивата на екологичната амбиция изисква еквивалентно ниво на подкрепа за земеделските производители.

"Предвиденото национално съфинансиране за мерки, които са 100% финансирани от ЕС в рамките на настоящата ОСП, създава база за недостиг в подпомагането, нарушаване на конкуренцията и загуба на общи черти за политиката“, допълни д-р Тахов.

Министърът постави акцент и върху значението на финансирането на преработката на селскостопанска продукция, както и на инвестициите в напоителна инфраструктура извън рамките на стопанствата. Според него тези дейности трябва изрично да бъдат включени сред допустимите за финансиране в бъдещата ОСП.

"По отношение на финансовите правила България отстоява позицията за запазване на правилото N+3, което осигурява гъвкавост и по-добро планиране на инвестиционните мерки. Предложението за автоматично отчисление на средства N+1 изисква преразглеждане“, обясни министър Тахов.

Министерството ще продължи да отстоява националната позиция на предстоящите срещи с Европейската комисия и държавите членки.

"Сигурни сме, че стабилна и предвидима политическа рамка ще запази жизнеността на земеделския сектор и ще гарантира устойчивото му развитие“, каза д-р Георги Тахов.

В заключение той изрази увереност, че чрез активен диалог с Европейската комисия и останалите държави членки може да бъде постигната справедлива Обща селскостопанска политика.

По време на срещата комисар Хансен обсъди с производители и заинтересовани страни от селскостопанския сектор темите, свързани с бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС, предизвикателствата на местно ниво и възможностите за намиране на ефективни решения.

Беше дадена възможност на представители на земеделския бранш да отправят своите въпроси и предложения към комисаря Хансен във връзка с дебата по ОСП и бъдещата Многогодишна финансова рамка. Те поставиха акцент върху необходимостта от изравняване на субсидиите за фермерите между държавите членки на Европейския съюз и настояха да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс за напояване.

Фермерските организации повдигнаха и въпроса за необходимостта от компенсации за последиците от войната в Украйна.

В срещата участие взе и председателят на Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание Цвета Караянчева. Тя посочи, че задълбоченото познаване на местните характеристики и регионалните специфики на земеделието в държавите членки е от решаващо значение при планирането на новата ОСП. "Общият ни стремеж трябва да бъде към засилване на продоволствената осигуреност и към по-устойчива и независима хранителна система. От тази гледна точка българското земеделие притежава огромен потенциал и неговото оползотворяване е в интерес на ЕС“, отбеляза още Караянчева.

По време на събитието министър Тахов поздрави българския фермер Албина Ясинская от биоферма "Розино“, която е тазгодишният победител в категорията "Най-добър биологичен земеделски стопанин – жена“ в конкурса на ЕС за биологично производство 2025 г.







