Свлачището, което откъсна пътя между Смолян и Пампорово, продължава да бъде активно и представлява потенциална опасност, съобщи областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той уточни, че от "Напоителни системи“ са докладвали, че няма проблеми със състоянието на язовирната стена. Въпреки това ще се настоява за допълнителна проверка.

Маринов отбеляза, че още утре ще поиска инспекция от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която да извърши проверка на съоръжението, за да се изключи напълно възможността за пропускане на вода.

В понеделник сутринта ще бъде изпратен доклад до министър-председателя, в който ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне със ситуацията, както и искане за съдействие от държавата, посочи още областният управител.

За възстановяването на засегнатия пътен участък, Маринов допълни, че основна роля трябва да има Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото разполага със специалисти за детайлно обследване на терена.

По думите му, трябва да се направи и цялостно обследване от "Геозащита“ – Перник, както и за включване на доц. Кирил Ангелов, участвал в укрепването на по-горен участък в района, преди появата на сегашното свлачище.

Маринов подчерта и нуждата от пълен преглед на всички действия в района, след които контрола върху сечта, надзора на язовира и дейността на Агенция "Пътна инфраструктура“ по поддръжката на пътната мрежа.