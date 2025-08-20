ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Светъл празник е!
Самуил е библейски пророк и първосвещеник на Йехова. Той е и последния и най-известен от т.нар. Съдии на Израил. Живee през 11 век пр.н.е.
Ученик и приемник на предишния първосвещеник на име Илий, който го отглежда, след като родителите му, изпълнявайки обета си да го посветят на Бога, му го предават в ранна възраст. Наследява го вместо оказалите се недостойни негови синове. Самият Самуил има двама сина, на които се надява да предаде ръководството над народа, но те отначало са непопулярни поради греховете си, а по-късно загиват в битка.
След него евреите са оглавени от Саул от Вениаминовото коляно, първия цар на Обединеното еврейско царство (включващо всичките Дванадесет племена на Израил), когото той самият избира (в Библията - го открива, когато той е само беден пастир, отличаващ се главно с високия си ръст, и му съобщава, че това е решението на Господ, което после е потвърдено и чрез теглене на жребий). Двамата известно време си сътрудничат в борбата с филистимците и други враждебни спрямо евреите народности, населяващи Ханаан, но по-късно влизат в остър конфликт.
Тогава Самуил урежда появата на нов претендент за властта, - бъдещият цар Давид (тогава още член на племето Юда, намиращ се в ранна юношеска възраст и известен не като воин, а като музикант), - помазва го и го подкрепя в първите години от съперничеството му със Саул. Впоследствие Самуил умира без да се е помирил със стария цар и преди възцаряването на новия.
Преди последната си и фатална за него битка с филистимците, които тогава са в съюз с Давид, Саул се допитва до призрака му (с помощта на някаква некромантка, известна като Аендорската вещица) за да разбере предварително изхода й и е допълнително обезкуражен от предполагаемия му отговор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бабата на удареното от ток в басейн дете: Огъна се като дъга и па...
08:04 / 20.08.2025
Слънчева сряда, градусите стигат 31
07:46 / 20.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:08 / 19.08.2025
Големи банки у нас удължат срока за безплатно обръщане на лева в ...
19:21 / 19.08.2025
Тежка катастрофа край Звъничево
17:35 / 19.08.2025
Авиобаза "Граф Игнатиево" плаща обезщетение на сина на майор Вале...
16:51 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS