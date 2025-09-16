ИЗПРАТИ НОВИНА
Световен индустриален гигант, с над 1000 служители в България, готви драстични съкращения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25
©
Германският индустриален гигант Bosch обяви, че готви драстични мерки за икономии в размер на 2,5 милиарда евро годишно до 2030 г., съобщават местни медии.

Подробностите все още не са публични, но очакването е групата, която е един от най-големите производители на автомобилни компоненти в света и която има стотици служители у нас, да започне нова вълна от съкращения.

Резултат от кризата

Шефът на автомобилния бизнес в Bosch Маркус Хайн и директорът по трудовите отношения Щефан Грош потвърдиха пред Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, че новите икономии са неизбежни заради продължаващата криза в автомобилната индустрия. "Цялата индустрия е в обхвата на цялостна трансформация и това е маратон", коментира Хайн.

Както съобщава FAZ, мерките по "затягането на колана" ще започнат възможно най-скоро, като решенията трябва да бъдат взети до края на годината. Според Грош, разходният дефицит ще бъде значително намален през следващите години и най-късно до 2030 г. ще бъде ликвидиран.

Групата ще се придържа към споразумението, което изключва принудителните съкращения в Германия до края на 2027 г. Въпреки това, според Tagesschau експертите очакват хиляди работни места да бъдат засегнати.

Икономиите вече са в ход

Още от края на 2023 г. Bosch вече е в процес на значителен съкращения от края на 2023 г. Според FAZ, в началото на 2024 г. компанията обяви съкращения на 7000 работни места в световен мащаб, а през ноември - на още 5500. През юли бяха обявени допълнително 1500 съкращения в Ройтлинген, Абщат и Холцкирхен.

Общо над 15 000 работни места са засегнати от програмите за съкращения, като около 10 000 от тях са в Германия. Засегнати са основно автомобилният бизнес с отделенията за задвижвания, разработка на софтуер, автомобилна електроника и системи за управление, но също и секторите за електроинструменти и домакински уреди.

Очаквано, синдикатите не са очаровани от случващото се - и поискаха повече яснота в кратки срокове. "Не затваряме очи пред напрегнатата ситуация, но в Bosch вече са направени значителни икономии на разходи с въздействие върху персонала", заяви председателят на работническия съвет Франк Зел.

Ще се усети ли у нас

В България Bosch има значително присъствие чрез няколко ключови структури и над 1000 служители, пише money.bg. През 2024 г. групата е реализирала оборот в България в размер на почти 422 млн. лв.

Според информация от официалния сайт на компанията, в София работи инженерен център на Bosch с близо 700 софтуерни и хардуерни специалисти, които разработват технологии в областта на системи за помощ на водача, автономно шофиране и изкуствен интелект.

Освен това, около 300 души екип в Bosch Digital Sofia работят по дигиталната трансформация на цялата група чрез софтуерни разработки в сфери като IoT, cloud и мобилни технологии.

У нас има и десетки служители на Bosch, ангажирани с търговията и дистрибуцията на автомобилно оборудване, електроинструменти, домакински уреди, термотехника, сградни технологии и т.н.







