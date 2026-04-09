Тази вечер е имало инцидент при излитането на товарен самолет в района на Варна. Boeing 747-443 на Atlas Air е бил ударен от светкавица, но екипажът е запазил пълен контрол над машината. Инцидентът е станал в зона с активна гръмотевична дейност, но не е довел до последствия за безопасността поради защитената конструкция на самолета, която позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи, съобщават от MeteoBalkans.
Светкавица удари товарен самолет над Варна
