Адреналин, скорост и планинска мощ. Това очаква участниците и гостите на Мальовица в края на месец април. На 25–26 април районът на Меча поляна ще се превърне в сцена на едно от най-вълнуващите зимни събития – състезание с моторни шейни. Очаквайте зрелищни надпревари, най-добрите състезатели от страната, динамични трасета сред красивата природа на Рила, много емоции и добро настроение.

Събитието е подходящо както за фенове на моторните спортове, така и за всички любители на планината и силните усещания.

"Елате да подкрепим участниците и да се насладим на един незабравим уикенд в Рила. Входът е свободен, а организаторите обещават истинско зрелище.“ Казва Димитър Христов, който отговаря за ски зоната

През последната година Мальовица възстанови традициите на редица престижни първенства и отново зае достойно място в спортния календар. В него вече влизат състезания по ски алпийски дисциплини, ски бягане, планинско бягане, моторни спортове, както и държавно първенство по ориентиране, които привличат участници и публика от цялата страна.

Комплекс Мальовица е едно от най-емблематичните места в Рила – разположен сред величествени върхове и живописни маршрути. Районът предлага отлични условия за ски, туризъм и планински спортове през цялата година, като съчетава автентична природа, традиции и модерна спортна инфраструктура. Дестинацията е предпочитана както от професионални спортисти, така и от любители на активния отдих.

Отличните цени и обновената база с 2 релакс центъра, вътрешен отопляем басейн са предпоставка за отлична семейна почивка сред тишината на природата. През април от Курорта са подготвили и музикални тематични вечери - латино и балканска, веднага след великденските празници. Не отлагайте своята резервация и споделете един незабравим уикенд със семейството си и приятели. Мальовица ви очаква.