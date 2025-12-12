ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сърбски наркобос осигурявал по 6000 лева месечна заплата на шофьори от България
Българското дружество на 38-годишния сърбин е регистрирано на 27 февруари 2019 г. с капитал от 10 лева.
Шошкич беше арестуван в понеделник в Белград по време на мащабна международна полицейска операция срещу контрабандата на наркотици. Заедно с него са задържани трима други членове на бандата му. Операцията е проведена в Сърбия, Испания и Австрия. Двама от ортаците му бяха арестувани по-рано – в Австрия на 21 март и в Испания на 27 ноември.
Според разследващите, Шошкич е използвал транспортните си фирми – "Ваки Транс“ в Словения, "Вака Транс“ в България и Словакия – за осигуряване на камиони и шофьори, които наред с редовния превоз на стоки тайно превозвали кокаин и марихуана.
Членовете на престъпната група са внесли контрабандно около 81,2 кг кокаин, 110 кг марихуана и 15 000 евро, като са разполагали и с луксозни автомобили. Пазарната стойност на наркотиците, иззети само в Испания и Австрия, се оценява на повече от три милиона евро.
Иззетите пакети кокаин са с изключителна чистота и носят логото на Honda и на котка в бронежилетка – запазена марка на наркотрафиканта.
Последната обява за работа, публикувана от българската фирма на Шошкич през април тази година, е за шофьори на камиони до 12 тона. В нея се обещават луксозни кабини с две легла и пълно оборудване, постоянна заетост и трудов договор при международни превози на товари.
