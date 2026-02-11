ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съобщиха базата, на която ще се определя размерът на новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 347
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до вт...
15:43 / 11.02.2026
Край на монопола на БДЖ!
15:17 / 11.02.2026
МС прие изменение в Закона за НСО
14:26 / 11.02.2026
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината
13:50 / 11.02.2026
Асен Василев: Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това ще е...
14:10 / 11.02.2026
Загадката "Петрохан" се заплете още повече след изтекла информаци...
13:34 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS