Съдът наложи 50 000 лева гаранция на Николай Перчемлиев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:26
© Булфото
Съдът в Хасково наложи парична гаранция от 50 000 лева на Николай Перчемлиев, под чието ферма бе открита най-голямата цигарена фабрика у нас, а на Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта - гаранция от 30 хиляди лева.

Двамата са обвиняеми за съпричaстност към цигарената фабрика в свиленградското село Момково, в която на 9 юли ГДБОП откри над 100 млн къса цигари за  над 30 милиона лева, машини и оборудване, разположени под фермата  на Перчемлиев.  Съпругата му и баща му също са обвинени и са на свобода срещу парична гаранция, предаде bTV. Решението на съда е окончателно.

Николай Перчемлиев отрича да е знаел, че под фермата му е имало цигарена фабрика. Строял е подземието за торохранилище. Намекна, че е под наем,  но отказа да говори повече, тъй като щял да попречи на разследването. Преди това пред съда каза, че бил фалирал. Мандрата разчитала на държавни изложения и вече не ги канели. Семейството му били психически сринати  и трябвало да се погрижи за него и за бизнеса. 

Каза още, че не се е криел. Бил в Гърция когато ГДБОП атакували на 9 юли. Прибрал се да се лекува. На 21 юли влязал в кардиологоия на хасковската болница, за което адвокатът му уведомил прокуратурата. Не бил издирван като обвиняем, а като свидетел, затова след като излязъл от болницата на 27 юли се явил в ГДБОП Хасково, където е бил привлечен като обвиняем. Не бил добре със здравето, предстоят му прегледи при различни лекари, затова и настоява да си остане паричната гаранция. Тя бе 8000 лв., определена от Районен съд, а окръжен Хасково я вдигна на 50 000 лв. Съдът му даде 15 дни срок, за да донесе разликата в сумата.

Според адвоката на другия обвиняем - Христо Мотов, няма доказателствата, че е влизал във фабриката, а само в мандрата. Това, че е превозвал филтри, не било доказателство, защото товарителницата не била за Момково, а от Пловдив за Караджово.  Предал си е телефона на разследващите и им е съдействал.

Съдът в Хасково измени наложената от Районен съд Свиленград мярка домашен арест в гаранция в пари в размер на 40 хиляди лева. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване


09.08.2025
12.07.2025






