ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съдба: Здравко, Любен и Дани вече са Оуен, Ейдриън и Дани
Здравко, Любен и Дани вече са Оуен, Ейдриън и Дани. Трима биологични братя, живели години с различни приемни родители, които наричат "бабо“ и "дядо“. Те получават писмо от Стефани и Лорън, в което пише:
"Скъпи Здравко, Любен и Дани, сред всички деца в България избрахме вас тримата – защото сте специални. Надяваме се да ни изберете за свое семейство – завинаги."
Така трите деца вече могат да кажат "мамо" и "тати". Те споделят, че са се почувствали щастливи и не са имали търпение да станат част от това семейство, разказва NOVA NEWS.
През 2022 децата пропътуват над 7000 километра, за да се приберат заедно у дома – в Манитоба, Канада.
"Не им беше лесно - казаха "здравей" на семейството си, но "довиждане" на езика, приятелите, с които са израснали", споделя Стефани Кроукър – новата майка на трите деца.
Бащата Лорън Кроукър казва, че тъй като децата са били по-големи и то три, е било по-трудно да получат шанс да живеят под един покрив на свое ново семейство. И точно заради това той и съпругата му взимат това решение – да ги осиновят.
Семейство Кроукър, изглежда не са изключение.
"Осиновяване на такива големи деца е много по-трудно в България. В чужбина - да, понякога за тях се оказва последна възможност. Там те трябва да се свикнат с нова култура, с нов език", казва експертът Пламена Николова.
А причината да се стигне до там често е административна.
Величка Дошева от Българска асоциация "Осиновени и осиновители" посочва, че съответните дирекции за социално подпомагане работят по реинтеграция на децата – връщането им в биологичното им семейство.
Тази реинтеграция, когато е неуспешна, задължително трябва да се впишат в регистъра за българско или за международно осиновяване. Това много често не се случва веднага. Реинтеграцията не може да бъде безкрайна. Тя може да бъде до 2 години", допълва тя.
Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика, посочва, че този срок се удължава в някои случи и това може да продължи по същия начин.
"Дете, след 4-годишна успешна работа на Дирекция "Социално помагане", беше интегрирано с родната си майка. В случаи, когато доказано не е успешна реинтеграцията, към нас е обективна критиката, че трябва да забързаме малко процеса по вписване на деца", посочва Кръстев.
А когато процесът по осиновяване все пак завърши с успех – животът на новото семейство се променя към по-добро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:30 / 29.09.2025
Атанас Запрянов: Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
17:17 / 29.09.2025
Убиецът от Пещера изчакал жената да остане сама в къщата
15:52 / 29.09.2025
Властите с подробности за случая със служителите, поискали подкуп...
15:46 / 29.09.2025
Мъж шофира с висока скорост и без книжка, плаши полицай с нож
15:19 / 29.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 окто...
14:36 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS