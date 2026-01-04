ЗАРЕЖДАНЕ...
|Студен фронт обръща времето у нас след 72 часа
През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг.
До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни. В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, след обяд на места в Западна България ще превали.
Вятърът отначало ще е югозападен и ще се усили, особено в Източна България, а дневните температури ще се повишат. Към края на деня, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг. През нощта срещу неделя валежите ще продължат на изток. В неделя ще бъде студено и ветровито. Валежите ще спират, облачността ще започне да се разкъсва.
