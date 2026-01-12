ИЗПРАТИ НОВИНА
Строят център за космически изследвания в София
Автор: Цоня Събчева 19:45
©
Нов развоен център в София с инвестиция от 10 млн. 686 хил. евро ще строи българската космическа компания EnduroSat. За него разказа Доброслав Димитров – председател на Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ) и първи инвеститор в EnduroSat, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Инвестициите са частни. "Те са само малка начална стъпка. Във времето ще привлечем стотици милиони към този център. Наистина става дума за нещо много голямо и реален шанс България да развие космическа индустрия, която може да е водеща в Европа и може да се превърне в крайъгълния камък за това да развием икономика от съвсем друг вид. Това е изцяло ново поле, което в следващите десетина години ще се развие в трилионна индустрия в целия свят, и ние може да бъдем една от водещите дестинации в Европа, а защо не и в света. Това може да преобрази цялата българска икономика“, заяви Димитров.

Развойният хъб е воден от EnduroSat, но много компании от Европейския съюз и от САЩ ще имат свои лаборатории в този комплекс и ще развиват космически изследвания. "Това е възможност за развитие на развойна дейност на различни компании, да речем тестване на ракетни, сателитни или каквито и да е други технологии. Технологиите за космоса са скъпо високотехнологично действие. Много на брой компании могат да работят заедно в един общ хъб и да споделят някаква инфраструктура много по-ефективно, отколкото всяка компания да си ги прави поотделно“, обясни Доброслав Димитров.

Държавата подпомага проекта като предоставя летище "Доброславци“, което в момента не функционира и на което ще се разгърне космическият център.

За 2025 г. EnduroSat е привлякъл над 150 милиона от външни инвеститори. "Това са колосални инвестиции в космос, които никога не са се случвали в България до този момент“, подчерта председателят на БРАИТ.

EnduroSat има в орбита над 70 спътника и над 3500 компонента в системи на чужди компании. Вчера пък в орбита е изведен първият от новия клас сателити на компания. "Това поставя България в топ 10 държави в света по работещи компоненти в орбита. Нищо от това не е мечта, в момента вече е реалност“, заяви Димитров.

По думите му в момента космосът се демократизира и се дава възможност дори на средни бизнеси да имат достъп и решения в орбита. "Компании като нашата демократизира достъпа до самата технология. Ако преди това един сателит е струвал 100, 200, 500 милиона, ние имаме сателити, които струват стотици хиляди, което означава, че и университети могат да си правят проекти за наблюдение на земята, за метеорология. Тази индустрия е буквално безгранична“, вярва Димитров.







