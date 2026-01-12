ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Строят център за космически изследвания в София
Инвестициите са частни. "Те са само малка начална стъпка. Във времето ще привлечем стотици милиони към този център. Наистина става дума за нещо много голямо и реален шанс България да развие космическа индустрия, която може да е водеща в Европа и може да се превърне в крайъгълния камък за това да развием икономика от съвсем друг вид. Това е изцяло ново поле, което в следващите десетина години ще се развие в трилионна индустрия в целия свят, и ние може да бъдем една от водещите дестинации в Европа, а защо не и в света. Това може да преобрази цялата българска икономика“, заяви Димитров.
Развойният хъб е воден от EnduroSat, но много компании от Европейския съюз и от САЩ ще имат свои лаборатории в този комплекс и ще развиват космически изследвания. "Това е възможност за развитие на развойна дейност на различни компании, да речем тестване на ракетни, сателитни или каквито и да е други технологии. Технологиите за космоса са скъпо високотехнологично действие. Много на брой компании могат да работят заедно в един общ хъб и да споделят някаква инфраструктура много по-ефективно, отколкото всяка компания да си ги прави поотделно“, обясни Доброслав Димитров.
Държавата подпомага проекта като предоставя летище "Доброславци“, което в момента не функционира и на което ще се разгърне космическият център.
За 2025 г. EnduroSat е привлякъл над 150 милиона от външни инвеститори. "Това са колосални инвестиции в космос, които никога не са се случвали в България до този момент“, подчерта председателят на БРАИТ.
EnduroSat има в орбита над 70 спътника и над 3500 компонента в системи на чужди компании. Вчера пък в орбита е изведен първият от новия клас сателити на компания. "Това поставя България в топ 10 държави в света по работещи компоненти в орбита. Нищо от това не е мечта, в момента вече е реалност“, заяви Димитров.
По думите му в момента космосът се демократизира и се дава възможност дори на средни бизнеси да имат достъп и решения в орбита. "Компании като нашата демократизира достъпа до самата технология. Ако преди това един сателит е струвал 100, 200, 500 милиона, ние имаме сателити, които струват стотици хиляди, което означава, че и университети могат да си правят проекти за наблюдение на земята, за метеорология. Тази индустрия е буквално безгранична“, вярва Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
17:21 / 12.01.2026
Разчистиха свлачището по пътя Смолян – Девин
17:23 / 12.01.2026
Бръснарница се оля - 22 евро за мъжко подстригване
17:29 / 12.01.2026
Владимир Иванов: Част от храните дори са по-евтини спрямо миналат...
17:33 / 12.01.2026
Български икономисти се обявиха за драстични промени в европейски...
16:45 / 12.01.2026
Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
15:05 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS