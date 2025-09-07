© виж галерията В язовир "Батак" водният обем е едва около тридесет процента от общия. Бреговете са се оголили така, както хората в района не ги помнят от много години.



В графика на екоминистерството за септември е записано, че водата се използва за електропроизводство, напояване, промишлено и битово водоснабдяване. Жители от района постоянно алармират за умираща риба заради липсата на вода и настояват държавата да предприеме мерки.



Местни хора не помнят толкова ниски нива от десетилетия, предава Nova