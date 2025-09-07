ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Страшна гледка: Язовир Батак се превръща в пустиня
В графика на екоминистерството за септември е записано, че водата се използва за електропроизводство, напояване, промишлено и битово водоснабдяване. Жители от района постоянно алармират за умираща риба заради липсата на вода и настояват държавата да предприеме мерки.
Местни хора не помнят толкова ниски нива от десетилетия, предава Nova
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
14:44 / 07.09.2025
От днес полицията глобява по 100 лева пешеходци
13:30 / 07.09.2025
Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
14:45 / 07.09.2025
При разкопки откриха изключителен артефакт на 6500 години
12:38 / 07.09.2025
Голяма опашка на "Маказа" посока България
12:22 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS