"Пътят III-8641 Пампорово - Смолян е отнесен от свлачище! От European Center for Transport Policies ще съдействаме по всякакъв възможен начин отсечката да бъде възстановена възможно най-скоро! Призовавам държавата да започне най-после да обръща внимание на Родопите! Докога така?", попита Тодор Батков-син.

По-рано днес ви информирахме, че е ограничено движението по път III-8641 Пампорово - Смолян в района на Райковски ливади /при км 4/ поради свличане на земна маса.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път III-864 Пампорово - Стойките - път III-866 Стойките - Смолян и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, съобщиха от АПИ за Plovdiv24.bg.

От ОПУ – Смолян призовават водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта с пътните условия и да бъдат подготвени за бързи промени на обстановката в планинските участъци.