ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Страховит инцидент по време на номера "Глобусът на смъртта" на представление на цирк "Балкански"
Всички мотористи са добре, като единствено ръководителят на групата е получил леки наранявания и ще почива известно време под наблюдението на медицински екип. Организаторите благодарят на зрителите за проявената загриженост и съпричастие.
"Живите изпълнения под купола винаги носят известен риск, но най-важното е, че всичко приключи без сериозни последствия“, коментират от цирка.
Цирк "Балкански“ кани публиката да ги посети отново, обещавайки същото вълнение и усмивки на следващите представления.
"Глобусът на смъртта“ е един от най-екстремните циркови номера, който комбинира моторни умения, физическа смелост и визуален шок за публиката.
Мотористите се движат със специално проектирани мотоциклети в метален сферичен или цилиндричен "глобус“ (метална клетка). Те се движат по стените на сферата, използвайки центробежната сила, за да останат "залепени“ по вътрешната повърхност.
Номерът е изключително опасен, защото мотористите се движат с високи скорости на много малко пространство и при най-малка грешка може да последва тежка катастрофа. Често се включват няколко мотористи, които преминават един покрай друг в глобуса, увеличавайки риска.
Публиката вижда моторите да се движат вертикално, хоризонтално и дори в кръг един около друг, създавайки илюзията на "смъртна игра“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
14:48 / 10.09.2025
А1 първа в България предлага на своите клиенти възможност за след...
13:47 / 10.09.2025
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу го...
14:12 / 10.09.2025
Христо Ковачки: Плащам си данъците, мои проекти са обект на много...
13:29 / 10.09.2025
Разследват смъртта на детето, паднало от самоделно МПС в Габровск...
12:56 / 10.09.2025
Нова силна компания излезе на Българската фондова борса
12:56 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS