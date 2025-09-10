Страховит инцидент по време на номера "Глобусът на смъртта" на представление на цирк "Балкански"

© Вчера по време на представление на цирк "Балкански“ във Варна се случи инцидент при атрактивния номер "Глобусът на смъртта“. За щастие, инцидентът се оказа по-скоро зрелищен, отколкото опасен за изпълнителите.



Всички мотористи са добре, като единствено ръководителят на групата е получил леки наранявания и ще почива известно време под наблюдението на медицински екип. Организаторите благодарят на зрителите за проявената загриженост и съпричастие.



"Живите изпълнения под купола винаги носят известен риск, но най-важното е, че всичко приключи без сериозни последствия“, коментират от цирка.



Цирк "Балкански“ кани публиката да ги посети отново, обещавайки същото вълнение и усмивки на следващите представления.



"Глобусът на смъртта“ е един от най-екстремните циркови номера, който комбинира моторни умения, физическа смелост и визуален шок за публиката.



Мотористите се движат със специално проектирани мотоциклети в метален сферичен или цилиндричен "глобус“ (метална клетка). Те се движат по стените на сферата, използвайки центробежната сила, за да останат "залепени“ по вътрешната повърхност.



Номерът е изключително опасен, защото мотористите се движат с високи скорости на много малко пространство и при най-малка грешка може да последва тежка катастрофа. Често се включват няколко мотористи, които преминават един покрай друг в глобуса, увеличавайки риска.



Публиката вижда моторите да се движат вертикално, хоризонтално и дори в кръг един около друг, създавайки илюзията на "смъртна игра“.



