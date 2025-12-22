ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Стоян Саладинов: Борисов трябва да се пази от Сретен Йосич
"Има неща, за които времето няма значение, както като вълнение и изживяване. Няма давност в това. По време на едно занятие ни вдигат под тревога. Отиваме на малък инструктаж, защото при нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. Така тренировката се оказа истинска. Вдигаме се и отиваме. Какво да ме е страх? Какъв Сретeн? Колкото ми казват, че е по-страшен, толкова по не ме е страх. Викам, елате да я видим тази мишка. Аз съм световен шампион и съм командос. Какъв страх? Не знам какво е това", разказа Саладинов.
Той каза, че Йосич не оказал съпротива при ареста.
"Окаже ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал. Това са особено опасни престъпници, изнасилвачи, убийци. Ние чистим боклуците на обществото. Докато ни обясняват колко е страшен, ние вече нямаме търпение да тръгнем и да го видим. Не можа да мръдне", добави легендата на самбото.
На въпрос дали вече е отминала опасността за Бойко Борисов, за когото през годините службите получавали оперативни сигнали, че Йосич готви покушение срещу него, Саладинов отговори:
"Никога не трябва да се подценява това нещо. Не е безопасно."
Саладинов е тренирал и Бойко Борисов.
"Той беше много добър каратист, аз съм го тренирал. И сега много се обичаме. Това е единственият човек, който ми вика "братиньо". Той си го е решил, защото много ме обича", посочи Саладинов.
Той каза, че Путин го избрал лично за негов охранител. "Познавам личния му треньор", каза още самбистът.
По думите му ген. Емил Тонев, сега шеф на НСО, също е негов възпитаник. "Той беше европейски шампион по кикбокс. Главният инструктор на НСО - също. И Златко Баретата съм тренирал, също така братя Галеви и братята Васил и Георги Илиеви", добави Саладинов.
"Искам да кажа на младите хора да бъдат добри, с морални ценности, да успеят в живота, да имат стабилни семейства, а да не ca мутри като Сретен Йосич - престъпник, убивал, отвличал за пари", призова Стоян Саладинов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Снежна и бяла Коледа на 90%!
12:04 / 22.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с разяснения за плащанията в евро
09:26 / 22.12.2025
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под ...
09:07 / 22.12.2025
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
Как "безплатната" доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. ...
09:36 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS