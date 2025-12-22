© Стоян Саладинов е легенда в бойното самбо и СОБТ. Участвал е в ареста на Сретен Йосич у нас. В "Телеграфно подкастът" споделя неразказвани досега истории - как е обучавал Бойко Борисов и ген. Емо Тонев на бойни спортове, какво ги е карал да правят, как Путин го избра лично да го охранява по време на визитата му у нас.



"Има неща, за които времето няма значение, както като вълнение и изживяване. Няма давност в това. По време на едно занятие ни вдигат под тревога. Отиваме на малък инструктаж, защото при нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. Така тренировката се оказа истинска. Вдигаме се и отиваме. Какво да ме е страх? Какъв Сретeн? Колкото ми казват, че е по-страшен, толкова по не ме е страх. Викам, елате да я видим тази мишка. Аз съм световен шампион и съм командос. Какъв страх? Не знам какво е това", разказа Саладинов.



Той каза, че Йосич не оказал съпротива при ареста.



"Окаже ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал. Това са особено опасни престъпници, изнасилвачи, убийци. Ние чистим боклуците на обществото. Докато ни обясняват колко е страшен, ние вече нямаме търпение да тръгнем и да го видим. Не можа да мръдне", добави легендата на самбото.



На въпрос дали вече е отминала опасността за Бойко Борисов, за когото през годините службите получавали оперативни сигнали, че Йосич готви покушение срещу него, Саладинов отговори:



"Никога не трябва да се подценява това нещо. Не е безопасно."



Саладинов е тренирал и Бойко Борисов.



"Той беше много добър каратист, аз съм го тренирал. И сега много се обичаме. Това е единственият човек, който ми вика "братиньо". Той си го е решил, защото много ме обича", посочи Саладинов.



Той каза, че Путин го избрал лично за негов охранител. "Познавам личния му треньор", каза още самбистът.



По думите му ген. Емил Тонев, сега шеф на НСО, също е негов възпитаник. "Той беше европейски шампион по кикбокс. Главният инструктор на НСО - също. И Златко Баретата съм тренирал, също така братя Галеви и братята Васил и Георги Илиеви", добави Саладинов.



"Искам да кажа на младите хора да бъдат добри, с морални ценности, да успеят в живота, да имат стабилни семейства, а да не ca мутри като Сретен Йосич - престъпник, убивал, отвличал за пари", призова Стоян Саладинов.



