Стотици снегорини чистят пътищата

© ФОКУС (Архив) 670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват, за да се осигури проходимост при зимни условия. Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването.



Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението по някои пътни артерии. В Северозападна България - в област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.



За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.