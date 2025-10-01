ИЗПРАТИ НОВИНА
Стойте далеч от планината, силен горолом усложнява обстановката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39
©
Внимание! Следващите няколко дни се очаква силен горолом на Витоша в широколистния пояс поради очаквани обилни снеговалежи и на практика изцяло зелената гора в буковия пояс на планината предвид все още лятната вегетация на широколистните дървета !

️Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината!

По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка, като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките.

В последните години не е имало толкова силен снеговалеж в такъв етап на вегетацията в буковия пояс.

Ще следим прогнозите и обстановката и ще Ви информираме своевременно, като оставаме с надежда да не се реализират най-неблагоприятните метеорологични прогнози, съобщиха от "Витоша планина".


