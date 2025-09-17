Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България като хъб за развитие на стартъп компании

© Фокус Startup Crossroads е една прекрасна конференция, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании. Това е кауза и възможност София и за България, това е страхотна визитка. Това каза Преслав Бобев – управляващ партньор IMG Connect, председател на Европейската асоциация на дигиталните експерти, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. До миналата година той е организатор на събитието в продължение на три поредни години, а тази година ще се включи в него вече като участник със своя стартъп компания.



"Crossroads е част от световния формат Startup World Cup, провеждан в повече от 150 държави, в които се организират регионални кръгове. Победителят във всеки турнир представя страната в Сан Франциско и се бори за инвестиция от 1 милион долара. Участието в турнира Startup Crossroads е напълно безплатно, а кандидатите са оценявани от независимо жури", обясни Преслав Бобев.



Crossroads дава възможност на българска стартъп компания да излезе на голямата световна сцена, допълни той.



Преслав Бобев призова институциите и Община София да подкрепят събитието.



"Трябва да са там, защото това събитие не е на стартъпите, а на България и на Община София. То позиционира Община София. То ще доведе няколкостотин човека, които ще са туристи, ще харчат пари. Могат да се включат общините, Агенцията за малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, банки. Те са там, за да подкрепят подобни инициативи. Това развива икономиката“, добави той.



Организатор на събитието тази година е Огнян Василев. "Тази година ще направим хакатон за изкуствен интелект за 500 души. Имаме много гости от чужбина, от съседните държави също идват стартъпи – от Македония, Гърция, Румъния, Молдова, и много инвеститори – от Западна Европа, САЩ и Близкия изток. Каним много хора от бизнесите и от индустрията, които могат да видят над какво работят стартъпите и да им кажат биха ли купили това нещо или не“, разказа той.



Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комитет.



"Ще изберем топ 40, които ще имат възможността да се представят на сцена. От тях ще се изберат топ 10, сред които журито ще прецени кой да е единият, който отива в Сан Франциско“, обясни Огнян Василев.



Кандидатстването ще бъде затворено на 1 октомври. "Имаме две седмици, в които ще се чуем със стартъпите, за да проверим интереса от тяхна страна, да изберем по-добре идеята, и ще им предложим поне една сесия с реален предприемач, който да ги насочи малко как да се позиционират, как да говорят, как да се подготвят, за да могат да са по-успешни“, допълни организаторът на събитието.



Състезанието ще се проведе от 17 до 19 октомври в НДК.



По думите на Василев все повече институции и компании припознават събитието и го подкрепят. "Тази година се радваме изключително много, че ще имаме компании като Google на сцената, Amazon Web Services“, сподели той.



България вече има своите "еднорози“ – Payhawk на Христо Борисов, Shelly на Group Димитър Димитров, който също ще гостува на сцената на Crossroads. "Има изключително много примери за много успешни българи, които са предприели нещо извън границите на България. За тях, за съжаление, не чуваме достатъчно. Някои от тях ще са наши гости и ще работят активно с екосистемата“, допълни Огнян Василев.