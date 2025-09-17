ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България като хъб за развитие на стартъп компании
Автор: Ася Александрова 13:57Коментари (0)264
© Фокус
Startup Crossroads е една прекрасна конференция, която ще позиционира България на Балканите като хъб за развитие на стартъп компании. Това е кауза и възможност София и за България, това е страхотна визитка. Това каза Преслав Бобев – управляващ партньор IMG Connect, председател на Европейската асоциация на дигиталните експерти, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. До миналата година той е организатор на събитието в продължение на три поредни години, а тази година ще се включи в него вече като участник със своя стартъп компания.

"Crossroads е част от световния формат Startup World Cup, провеждан в повече от 150 държави, в които се организират регионални кръгове. Победителят във всеки турнир представя страната в Сан Франциско и се бори за инвестиция от 1 милион долара. Участието в турнира Startup Crossroads е напълно безплатно, а кандидатите са оценявани от независимо жури", обясни Преслав Бобев.

Crossroads дава възможност на българска стартъп компания да излезе на голямата световна сцена, допълни той.

Преслав Бобев призова институциите и Община София да подкрепят събитието.

"Трябва да са там, защото това събитие не е на стартъпите, а на България и на Община София. То позиционира Община София. То ще доведе няколкостотин човека, които ще са туристи, ще харчат пари. Могат да се включат общините, Агенцията за малки и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, банки. Те са там, за да подкрепят подобни инициативи. Това развива икономиката“, добави той.

Организатор на събитието тази година е Огнян Василев. "Тази година ще направим хакатон за изкуствен интелект за 500 души. Имаме много гости от чужбина, от съседните държави също идват стартъпи – от Македония, Гърция, Румъния, Молдова, и много инвеститори – от Западна Европа, САЩ и Близкия изток. Каним много хора от бизнесите и от индустрията, които могат да видят над какво работят стартъпите и да им кажат биха ли купили това нещо или не“, разказа той.

Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комитет.

"Ще изберем топ 40, които ще имат възможността да се представят на сцена. От тях ще се изберат топ 10, сред които журито ще прецени кой да е единият, който отива в Сан Франциско“, обясни Огнян Василев.

Кандидатстването ще бъде затворено на 1 октомври. "Имаме две седмици, в които ще се чуем със стартъпите, за да проверим интереса от тяхна страна, да изберем по-добре идеята, и ще им предложим поне една сесия с реален предприемач, който да ги насочи малко как да се позиционират, как да говорят, как да се подготвят, за да могат да са по-успешни“, допълни организаторът на събитието.

Състезанието ще се проведе от 17 до 19 октомври в НДК.

По думите на Василев все повече институции и компании припознават събитието и го подкрепят. "Тази година се радваме изключително много, че ще имаме компании като Google на сцената, Amazon Web Services“, сподели той.

България вече има своите "еднорози“ – Payhawk на Христо Борисов, Shelly на Group Димитър Димитров, който също ще гостува на сцената на Crossroads. "Има изключително много примери за много успешни българи, които са предприели нещо извън границите на България. За тях, за съжаление, не чуваме достатъчно. Някои от тях ще са наши гости и ще работят активно с екосистемата“, допълни Огнян Василев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НАП изпрати имейли на около 13 000 души и ще се обади по телефона...
12:34 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Левовете в обращение се топят преди въвеждането на еврото
11:27 / 17.09.2025
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Ев...
11:26 / 17.09.2025
Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото
10:59 / 17.09.2025
150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата
11:52 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
51-ото Народно събрание
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: