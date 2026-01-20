ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стартовата учителска заплата се увеличава
По думите му увеличението обхваща както основните работни заплати, така и възнагражденията за лекторски часове и средствата за работно облекло. Индексацията се отнася за целия педагогически и непедагогически персонал в детските градини и училищата и има за цел да компенсира официалната инфлация в страната за 2025 г. Новите възнаграждения ще влязат в сила от 1 януари 2026 г.
След увеличението стартовата учителска заплата, която вече е определена в евро, ще нарасне от 1089,57 евро на около 1144,05 евро. Минималното възнаграждение за директорите ще се увеличи от 1327,32 евро на 1393,69 евро. Старшите учители и старшите възпитатели ще получават около 1180 евро вместо досегашните 1123,82 евро.
Главните учители ще вземат 1225,64 евро, а заместник-директорите – около 1289 евро. Учителите в направление ИКТ, психолозите, педагогическите съветници, логопедите и други специалисти с втора степен на кариерно развитие ще получават 1162,30 евро.
