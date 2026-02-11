ИЗПРАТИ НОВИНА
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
Автор: Георги Кирилов 21:38Коментари (0)965
© Facebook
На ПП-ДБ-лъжите краката са къси! Знаем защо Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан" и какво се опитва да прикрие. Всички знаят. Това написа в страницата си във Facebook депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.

Надяваме се, час по-скоро истината за съпричастността на Политическа партия ПП (ПартияПетрохан) и присъдружната им коалиция ДБ( ДайтеБългарияНаНПОта) да излезе наяве, за да се разбере официално това, което всички нормални хора в България вече усещат с интуицията си: всичко около тази политическа секта е покварено, корумпирано и нечисто.

Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа.

По-рано съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев заяви:

ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор.

Бе дадена 15 мин. почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на "ДПС- Ново начало". След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.

Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин.


