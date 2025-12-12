ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стана ясно кои марки храни ще се продават евтино в щандовете "Магазини за хората"
Новината идва няколко дни след като стана ясно, че от този месец ще започнат да се предлагат продукти на щандове в 70 стационарни и един мобилен обект на КООП в Пловдивска област.
В продуктовото портфолио на дружеството вече присъстват добре познати и предпочитани брандове и артикули като лютеница, олио, консерви, варива, газирани напитки, захар, брашно, кори, колбаси, млечни продукти, хляб, банички и бутер тесто.
Първите доставки към партньорските магазини вече са в ход, като пълният асортимент се очаква да бъде наличен от 15 декември, което ще позволи на клиентите да се възползват от широка гама продукти в основните ценови категории и в най-търсените сегменти на потребителската кошница.
Паралелно с текущите доставки продължават активните разговори с нови потенциални партньори с цел гарантиране на широк и устойчив избор от ключови стоки на справедливи цени, съобразени с ежедневните нужди на домакинствата.
През 2026 година се очаква броят на артикулите, доставяни от "Магазин за хората“ до партньорските обекти, да достигне между осемдесет и сто, което ще разшири значително възможностите за закупуване на достъпни и качествени български продукти, особено в малките населени места, където подобна подкрепа е от ключово значение.
В настоящия момент в продуктовото портфолио на "Магазин за хората“ вече присъстват добре познати и предпочитани брандове, сред които:
Първомайска лютеница
Олио "Клас“
Консерви "Зимнина“ и The Chefs
Варива Natura Budget
Газирани напитки "Аспазия“
"Сладея“ – българска захар от Горна Оряховица
Брашно тип 500 "Вкусно“
Тракийски кори
Колбаси "Фермата“, "Войводите“, "Народен“
Млечни продукти "Наборъ“
Хляб "Заря“
Банички и бутер тесто от "БЕЛЛА“
