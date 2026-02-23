ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец
"Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб "Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски.
След огромна трагедия като тази животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп" днес се отменят.
С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом" с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл.
След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма.
За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля да се обърнете към личния си треньор.
Всеки желаещ може да се включи с дарение към семейството на Емо, което да послужи за обезпечаване на разходите за погребение.
Банкова сметка:
Йордан Раковски
BG51UNCR70001515303761
Светъл път, Емо!".
По-рано кметът на Бургас Димитър Николов изказа съболезнования по повод трагичната смърт на 16-годишното дете.
