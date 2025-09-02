ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сръбски архитект откри българския сувенир, който се конкурира с модна къща "Ермес"
"Аз наистина се влюбих – толкова искрящо бели, толкова добре изработени, толкова удобни, красиви като два бели облака. А и те не се цапат много. Лятото охлаждат, а през зимата топлят, и за всичко е виновна тази българска бяла вълна“, разказва Лалич. Тя добавя, че е изпрала чехлите в пералнята на програма за вълна и те са останали непокътнати.
Вдъхновена от продукта, Лалич попитала приятелките си, които се славят с добрия си вкус, дали биха искали да им изпрати няколко чифта. Реакцията била повече от положителна – чехлите били носени по различни поводи по целия свят, като приятелките й дори изпращали снимки, показващи как обувайки ги, носят частица от българската културна традиция.
"Ето така един артикул, тясно свързан с българската културна традиция, започна да се състезава с кожените изделия на френската луксозна модна къща Ермес“, казва Мая Лалич.
Тази година Лалич е част от журито на конкурс, който търси модерния облик на традиционния български сувенир. Архитектът е убедена, че балканският дизайн има шанс да се дефинира и да пробие на световната сцена, като се опира на автентични традиции, преоблечени в модерна форма.
