Сръбски архитект откри българския сувенир, който се конкурира с модна къща "Ермес"

© Един обикновен сувенирен магазин в Банско се превърна в начало на необичайна история за традиционен български продукт, който започна да обикаля света. Сръбският архитект Мая Лалич, редовен посетител на България и любител на ски, споделя пред БТА как се влюбва в снежнобелите чехли от бяла овча вълна.



"Аз наистина се влюбих – толкова искрящо бели, толкова добре изработени, толкова удобни, красиви като два бели облака. А и те не се цапат много. Лятото охлаждат, а през зимата топлят, и за всичко е виновна тази българска бяла вълна“, разказва Лалич. Тя добавя, че е изпрала чехлите в пералнята на програма за вълна и те са останали непокътнати.



Вдъхновена от продукта, Лалич попитала приятелките си, които се славят с добрия си вкус, дали биха искали да им изпрати няколко чифта. Реакцията била повече от положителна – чехлите били носени по различни поводи по целия свят, като приятелките й дори изпращали снимки, показващи как обувайки ги, носят частица от българската културна традиция.



"Ето така един артикул, тясно свързан с българската културна традиция, започна да се състезава с кожените изделия на френската луксозна модна къща Ермес“, казва Мая Лалич.



Тази година Лалич е част от журито на конкурс, който търси модерния облик на традиционния български сувенир. Архитектът е убедена, че балканският дизайн има шанс да се дефинира и да пробие на световната сцена, като се опира на автентични традиции, преоблечени в модерна форма.