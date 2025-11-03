© Нов среднощен инцидент на магистрала "Тракия" в пловдивския участък на аутобана. За това съобщиха шофьори в социалната мрежа Фейсбук.



"Посока Бургас между Пазарджик и Пловдив! Нов, прав асфалт, маркировката свети, мантинелите отразяват, кое пак не видяха?", попита шофьор, преминал през мястото на катастрофата.



Към момента няма данни за тежко пострадали, а единствено за сериозни материални щети.



Шофирайте внимателно!



