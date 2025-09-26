ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Средна заплата от 4500 евро: Исландия е новата мечта за имигрантите от Балканите
Със своите ледници, гейзери и магичното северно сияние, Исландия отдавна е символ на природна красота. Но освен впечатляващи пейзажи, тя предлага и сигурност, стабилност и щастие на своите граждани. Наскоро държавата беше обявена за най-сигурната в света, а в глобалното изследване за щастие заема престижното трето място.
Икономическите показатели също са сред водещите фактори за високия ѝ рейтинг. Средната заплата в страната е около 4500 евро, а качеството на живот е гарантирано от стабилна икономика, модерна здравна система и социална подкрепа. Това прави Исландия особено привлекателна за хора от различни части на Европа, включително Балканите, които търсят нови възможности и сигурна среда.
В челните позиции на класацията присъстват предимно европейски държави, сред които Швейцария, Люксембург, Норвегия, Ирландия, Дания и Нидерландия. САЩ се нареждат на седмо място, докато Великобритания остава далеч назад – едва на деветнадесета позиция.
Паралелно с това друго изследване за щастието на гражданите отново подчертава водещата роля на скандинавските страни. Финландия е обявена за най-щастливата нация в света за осма поредна година, следвана от Дания, а Исландия затвърждава позицията си сред първите три. За разлика от тях, Съединените щати падат до исторически ниското двадесет и четвърто място, а Великобритания заема двадесет и трета позиция. Въпреки военния конфликт, Израел успява да се класира на осмо място, докато в дъното на списъка остават Афганистан, Сиера Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа
09:01 / 26.09.2025
Разследване: Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
08:42 / 26.09.2025
Днес е голям църковен празник! Ако духа тих и слаб вятър - очаква...
08:05 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да по...
08:06 / 26.09.2025
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
08:07 / 26.09.2025
Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, коя...
23:04 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS