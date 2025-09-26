ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Средна заплата от 4500 евро: Исландия е новата мечта за имигрантите от Балканите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)359
©
Исландия оглави ново международно проучване, според което скандинавската държава е най-доброто място за хората, които искат да започнат нов живот през 2025 година. Страната получава общ резултат от 58,4 точки от възможни 100, което я поставя на върха на класацията.

Със своите ледници, гейзери и магичното северно сияние, Исландия отдавна е символ на природна красота. Но освен впечатляващи пейзажи, тя предлага и сигурност, стабилност и щастие на своите граждани. Наскоро държавата беше обявена за най-сигурната в света, а в глобалното изследване за щастие заема престижното трето място.

Икономическите показатели също са сред водещите фактори за високия ѝ рейтинг. Средната заплата в страната е около 4500 евро, а качеството на живот е гарантирано от стабилна икономика, модерна здравна система и социална подкрепа. Това прави Исландия особено привлекателна за хора от различни части на Европа, включително Балканите, които търсят нови възможности и сигурна среда.

В челните позиции на класацията присъстват предимно европейски държави, сред които Швейцария, Люксембург, Норвегия, Ирландия, Дания и Нидерландия. САЩ се нареждат на седмо място, докато Великобритания остава далеч назад – едва на деветнадесета позиция.

Паралелно с това друго изследване за щастието на гражданите отново подчертава водещата роля на скандинавските страни. Финландия е обявена за най-щастливата нация в света за осма поредна година, следвана от Дания, а Исландия затвърждава позицията си сред първите три. За разлика от тях, Съединените щати падат до исторически ниското двадесет и четвърто място, а Великобритания заема двадесет и трета позиция. Въпреки военния конфликт, Израел успява да се класира на осмо място, докато в дъното на списъка остават Афганистан, Сиера Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа
09:01 / 26.09.2025
Разследване: Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
08:42 / 26.09.2025
Днес е голям църковен празник! Ако духа тих и слаб вятър - очаква...
08:05 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да по...
08:06 / 26.09.2025
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
08:07 / 26.09.2025
Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, коя...
23:04 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Международен технически панаир 2025
Водна криза
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: