Средна заплата от 4500 евро: Исландия е новата мечта за имигрантите от Балканите

© Исландия оглави ново международно проучване, според което скандинавската държава е най-доброто място за хората, които искат да започнат нов живот през 2025 година. Страната получава общ резултат от 58,4 точки от възможни 100, което я поставя на върха на класацията.



Със своите ледници, гейзери и магичното северно сияние, Исландия отдавна е символ на природна красота. Но освен впечатляващи пейзажи, тя предлага и сигурност, стабилност и щастие на своите граждани. Наскоро държавата беше обявена за най-сигурната в света, а в глобалното изследване за щастие заема престижното трето място.



Икономическите показатели също са сред водещите фактори за високия ѝ рейтинг. Средната заплата в страната е около 4500 евро, а качеството на живот е гарантирано от стабилна икономика, модерна здравна система и социална подкрепа. Това прави Исландия особено привлекателна за хора от различни части на Европа, включително Балканите, които търсят нови възможности и сигурна среда.



В челните позиции на класацията присъстват предимно европейски държави, сред които Швейцария, Люксембург, Норвегия, Ирландия, Дания и Нидерландия. САЩ се нареждат на седмо място, докато Великобритания остава далеч назад – едва на деветнадесета позиция.



Паралелно с това друго изследване за щастието на гражданите отново подчертава водещата роля на скандинавските страни. Финландия е обявена за най-щастливата нация в света за осма поредна година, следвана от Дания, а Исландия затвърждава позицията си сред първите три. За разлика от тях, Съединените щати падат до исторически ниското двадесет и четвърто място, а Великобритания заема двадесет и трета позиция. Въпреки военния конфликт, Израел успява да се класира на осмо място, докато в дъното на списъка остават Афганистан, Сиера Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.