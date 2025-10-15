ЗАРЕЖДАНЕ...
|Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магазина, нямаме такова усещане – защо
През септември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление на цените в групите: "Развлечения и култура“ (-9.9%), "Ресторанти и хотели“ (-0.9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%). Най-голямо е увеличението в групите "Образование“ (4.5%) и "Облекло и обувки“ (1.0%).
Индекс на потребителските цени (ИПЦ)
През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 5.6%.
Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3.8%.
Месечна инфлация
През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:
"Развлечения и култура“ - намаление с 9.9%;
"Ресторанти и хотели“ - намаление с 0.9%;
"Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.1%.
По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:
"Образование“ - увеличение с 4.5%;
"Облекло и обувки“ - увеличение с 1.0%;
"Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;
"Съобщения“ - увеличение с 0.5%;
"Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.4%;
"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.3%;
"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.1%.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите "Транспорт“ и "Здравеопазване“.
През месец септември 2025 г. са намалeни цените на следните хранителни продукти: грозде - с 10.9%, пипер - с 10.7%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - със 7.5%, краставици - с 6.9%, ябълки - с 6.4%, зрял лук - с 6.2%, маслини - с 4.6%, домати - с 2.7%, прясна и охладена риба - с 2.1%, нискомаслено прясно мляко - с 1.9%, цитрусови и южни плодове - с 1.8%, зеле - с 1.8%, месо от едър рогат добитък - с 1.6%, свинско месо - с 1.6%, газирани напитки - с 1.4%, какао - с 1.3%, бира - с 1.2%, кисели млека - с 0.9%, месо от домашни птици - с 0.8%, сол - с 0.8%, плодови сокове - с 0.7%, брашно - с 0.6%, ракии - с 0.5%, оцет - с 0.4%, трайни колбаси - с 0.4%, захар - с 0.4%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 0.3%, млечни масла - с 0.3%, хляб "Добруджа“ - с 0.2%, ориз - с 0.1%, зрял чесън - с 0.1%, и други.
Увеличени са цените на следните хранителни продукти: дини и пъпеши - с 4.3%, гъби - с 2.6%, замразена риба - с 2.4%, мляно месо (кайма) - с 2.4%, маргарин - с 2.1%, кафе - с 1.3%, сирене - с 1.3%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.3%, кашкавал - с 1.2%, пълномаслено прясно мляко - с 1.1%, зрял боб - с 1.1%, яйца - с 1.0%, вина - с 1.0%, леща - с 1.0%, типов и ръжен хляб - с 0.8%, сладолед - с 0.7%, малотрайни колбаси - с 0.6%, сушени зеленчукови подправки - с 0.5%, макаронени изделия - с 0.3%, олио - с 0.3%, бял хляб - с 0.1%, и други.
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: хотели във ваканционни центрове и курорти - с 26.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 15.7%, международни полети - с 11.7%, климатични инсталации - с 2.5%, велосипеди - с 2.3%, готварски печки - с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати за дома - с 2.0%, телевизори - с 1.7%, централно газоснабдяване - с 1.5%, препарати за почистване на съдове - с 1.0%, перални машини - с 0.9%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, въглища - с 0.5%, метан за ЛТС - с 0.4%, хладилници - с 0.2%, дизелово гориво - с 0.2%, и други.
При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цветарство - с 4.3%, висше образование - с 2.7%, курсове за водачи на ЛТС - с 2.2%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.4%, облекло - с 1.3%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.1%, услуги по обществено хранене - с 1.0%, мебели - с 0.8%, дърва за отопление - с 0.6%, пътнически транспорт с такси - с 0.6%, цигари - с 0.6%, пелети - с 0.5%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 0.4%, обувки - с 0.3%, бензин А100Н - с 0.3%, бензин А95Н - с 0.2%, и други.
Цените на лекарствените продукти са намалени с 0.1%. Увеличени са цените на услугите на медицински лаборатории с 1.1% и на стоматологичните и лекарските услуги - съответно с 0.6 и 0.4%.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41.1%.
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.6%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 4.1%[2].
Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2.7%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3.1%.
Месечна инфлация
Според ХИПЦ през септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:
"Ресторанти и хотели“ - намаление с 4.8%;
"Развлечения и култура“ - намаление с 3.1%;
"Транспорт“ - намаление с 0.5%;
"Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.2%.
По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:
"Образование“ - увеличение с 4.5%;
"Облекло и обувки“ - увеличение с 1.3%;
"Съобщения“ - увеличение с 0.5%;
"Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;
"Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.4%;
"Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.4%;
"Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.1%.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в група "Здравеопазване“.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 12.4%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 35.1%.
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)
Според индекса на цените за малката кошница през септември 2025 г. цените на стоките и услугите остават без промяна на месечна база, а от началото на годината е регистрирано увеличение с 4.7%.
Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
– нехранителни стоки - увеличение с 0.3%;
– услуги - увеличение с 0.1%;
– хранителни продукти - намаление с 0.1%.
