Екипаж от Военновъздушните сили със самолет C-27J Spartan изпълни спешна задача по осигуряване на въздушен транспорт за медицински екип от ВМА заради донорска ситуация. Мисията е реализирана на 7 април по маршрута София – Горна Оряховица – София.

Спешният полет е бил наложен поради възникнала донорска ситуация в МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, информираха за Plovdiv24.bg от Министерството на отбраната. Военният самолет с борден номер 073 от 16-та авиационна база – Враждебна е излетял от столицата в 6:32 ч. сутринта и е кацнал на летището в Горна Оряховица само 34 минути по-късно.

След успешното приключване на медицинската задача, екипажът се е приземил обратно на летище София в 11:43 ч. същия ден. От Министерството на отбраната отчитат, че операцията по транспортирането на специалистите е преминала успешно и при пълна организация.

Командир на екипажа, извършил полета, е капитан Георги Пъшев, с помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер капитан Митко Гергов.