Спасиха мече в безпомощно състояние в реката между Смилян и Кошница

© РИОСВ - Смолян Акция за спасяване на мече на възраст около 2 години в безпомощно състояние, проведоха вчера, 24 септември експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, ДГС - Смилян и РУ на МВР - Смолян.



Към 19:00 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река, между селата Смилян и Кошница, община Смолян. След упояване на мечето, е предприет първоначален оглед, при който е установено, че е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.



В 4:00 часа тази сутрин мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи. Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени.