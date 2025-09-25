ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спасиха мече в безпомощно състояние в реката между Смилян и Кошница
Към 19:00 часа на 24 септември на телефон 112 е получен сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река, между селата Смилян и Кошница, община Смолян. След упояване на мечето, е предприет първоначален оглед, при който е установено, че е от женски пол с рана в областта на врата, която вероятно е от няколко дни.
В 4:00 часа тази сутрин мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в град Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи. Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени.
