ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме прати
"След фалита на държавата по времето на Жан Виденов 42% от фиска в държавата пристигаше от "Нефтохим". Беше изключително важно там да има човек, който стриктно да изпълнява задълженията, породени от "златната акция", за да се пълни бюджетът. Тогава бях освен кмет на Пловдив, също и лидер на СДС. Тогава рафинерията беше създадена, е да работи само според технологиите, които са съвместими с руски петрол. Беше ми казано, че трябва да пазим български интерес и приходите на държавата, която беше в трагично състояние след комунистите. Следях всеки лев да не бъде отклоняван“, коментира Гърневски.
"Не ми се ходеше, но ми казаха, че трябва да пазим българския интерес. Отидох там, за да следим всеки лев да не бъде отклоняван наляво и надясно. Там имаше екип от сериозни български специалисти. И дори нарасна приходът в българския бюджет от дейността на "Лукойл", твърди той.
"Златната акция“ представлява специален държавен инструмент — чрез нея държавата има право на представител в Надзорния съвет на дружеството и може да блокира определени решения на акционерите. Тази акция при "Нефтохим“ е "равносилна на пакет от 34% от капитала“ — това е "блокираща квота“. Чрез нея държавата има контрол, който ѝ позволява да се намесва при решения, които противоречат на нейния публичен интерес.
Относно сегашната ситуация, в която на България беше дадена дерогация от американските санкции срещу "Лукойл" за българския актив - рафинерията в Бургас, Гърневски заяви:
"САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно. След 2020 г. това, което президентът и ПП-ДБ правят, се нарича "Не, България". Българските власти действат перфектно, рядко се вижда такъв интелигентен премиер. Особеният управител Румен Спецов е съгласуван на 100% с партньорите ни, а правомощията му опират до контрол. България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва“, категоричен е Гърневски.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка"
17:03 / 15.11.2025
Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи"
17:01 / 15.11.2025
На 23 години е водачката, причинила тежката катастрофа на АМ "Тра...
17:04 / 15.11.2025
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS