Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме прати
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:07
© NOVA
Бившият депутат от гражданската квота на ГЕРБ разказа в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов“ за онзи период.

"След фалита на държавата по времето на Жан Виденов 42% от фиска в държавата пристигаше от "Нефтохим". Беше изключително важно там да има човек, който стриктно да изпълнява задълженията, породени от "златната акция", за да се пълни бюджетът. Тогава бях освен кмет на Пловдив, също и лидер на СДС. Тогава рафинерията беше създадена, е да работи само според технологиите, които са съвместими с руски петрол. Беше ми казано, че трябва да пазим български интерес и приходите на държавата, която беше в трагично състояние след комунистите. Следях всеки лев да не бъде отклоняван“, коментира Гърневски.

"Не ми се ходеше, но ми казаха, че трябва да пазим българския интерес. Отидох там, за да следим всеки лев да не бъде отклоняван наляво и надясно. Там имаше екип от сериозни български специалисти. И дори нарасна приходът в българския бюджет от дейността на "Лукойл", твърди той.

"Златната акция“ представлява специален държавен инструмент — чрез нея държавата има право на представител в Надзорния съвет на дружеството и може да блокира определени решения на акционерите. Тази акция при "Нефтохим“ е "равносилна на пакет от 34% от капитала“ — това е "блокираща квота“. Чрез нея държавата има контрол, който ѝ позволява да се намесва при решения, които противоречат на нейния публичен интерес. 

Относно сегашната ситуация, в която на България беше дадена дерогация от американските санкции срещу "Лукойл" за българския актив - рафинерията в Бургас, Гърневски заяви: 

"САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно. След 2020 г. това, което президентът и ПП-ДБ правят, се нарича "Не, България". Българските власти действат перфектно, рядко се вижда такъв интелигентен премиер. Особеният управител Румен Спецов е съгласуван на 100% с партньорите ни, а правомощията му опират до контрол. България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва“, категоричен е Гърневски.


Все още няма коментари към статията.

