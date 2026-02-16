София Андреева иска съд за сина си

© София Андреева, майката на Валери, който е живял заедно с Ивайло Калушев в Мексико, призова близките на загиналите при трагедията на "Петрохан" да съдят сина ѝ.



"Призовавам родителите и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", написа тя в социалните мрежи.



Преди дни майката обвини Валери, че е "морален убиец" на шестимата загинали мъже.



София Андреева поверява сина си на Ивайло Калушев, когато детето е в осми клас. Причината, според нея, е, че синът ѝ е наркозависим и Калушев може да помогне за лечението му. Детето прекъсва училище и живее в къща в Краево.



Майката посещава сина си около 4 пъти за 4 години в Мексико. След проблеми с групата на Калушев детето се връща в България и споделя, че е било подложено на сексуално насилие.