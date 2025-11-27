Собственик на заведение: Държавата може да получи достъп до чувствителна фирмена информация

© Проектобюджетът е на път да постави рекорд по недоволство сред различни сектори и браншове. Сред най-притеснените са ресторантьорите, които освен планираното увеличение на осигуровките и данъка върху дивидента, са изправени и пред въвеждането на задължителен нов софтуер за управление на продажбите.



Според бизнеса мярката отново се планира без ясни правила, а предстоящата смяна на софтуер и устройства може да струва хиляди левове на всяко заведение.



Иво Иванов, собственик на едно от големите заведения в Пазарджик, определя задължителния софтуер като едно от най-тежките предизвикателства пред сектора.



"Дава се достъп до софтуера, където може да се стигне до цялото ноу-хау на дадена фирма. Това не дава само достъп до отчетите и фискалните параметри. Тук говорим за рецепти, доставчици, маржове, печалби…", коментира той пред Bulgaria On Air.



Най-сериозните страхове са свързани с това, че държавата може да получи достъп до чувствителна фирмена информация, както и че има риск от изтичане на лични данни.



"Всеки служител на НАП може да влезе и да разгледа подробно всяка една система. Освен това фирмите, които ще разработват софтуерите, също ще имат достъп. В ЕС никъде няма СУПТО и е доказано, че това не работи“, добавя Иванов.



Браншът се опасява, че ситуацията напомня хаоса от предишното въвеждане на СУПТО, когато десетки системи се оказаха несъвместими с изискванията и се наложиха спешни и скъпи подмени.



И сега липсват ясни срокове, правила и конкретика.



"Не знаем какво ще се иска от нас – дали ще трябва отново да сменяме касови апарати, както веднъж вече направихме, дали ще има смяна на софтуер, нови такси, нови цени… Всичко това ще натежи сериозно на фирмите“, подчертава Иванов.



Заради натрупаното напрежение и неяснотите около промяната, редица браншови организации заявяват, че остават в протестна готовност. Според тях липсата на прозрачност и ясно разписана рамка за новите изисквания поставя бизнеса в несигурност и затруднява планирането.